Минниханов посетил новый корпус татарской гимназии №2 и лицей-интернат №2 в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил в Казани новый корпус Татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани при КФУ. Вместе с ним объект увидели мэр Казани Ильсур Метшин, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Татарская гимназия №2 открыта в 1990 году. В 1992-м учебному заведению присвоили имя великого татарского просветителя Шигабутдина Марджани. В 2014-м гимназии дали статус центра национального образования, по концепции которого образовательное учреждение становится ресурсной базой Минобрнауки РТ, Всемирного конгресса татар и КФУ по изучению, сохранению и распространению языка, культуры, истории татарского народа. Старое здание гимназии построили в 1960 году, там учатся 939 школьников. В 2024 году ввели в эксплуатацию дополнительный четырехэтажный корпус гимназии на 270 детей.

Минниханов осмотрел многофункциональный спортзал, современные учебные кабинеты, оснащенные интерактивными досками и цифровыми образовательными ресурсами, посетил мобильные кабинеты и лаборатории, пообщался с педагогами и учащимися.

Также Раис республики познакомился с молодым учителем математики Рамилем Багавиевым. В 2019-м он, будучи выпускником казанской татарской гимназии им. Марджани, сдал ЕГЭ на 399 баллов по четырем предметам. Сегодня параллельно с учебой в магистратуре КФУ Багавиев занимается с учащимися родной гимназии.

Еще Минниханов посетил музей Шигабутдина Марджани. Экспозиция музея разделена на шесть тематических зон и знакомит с жизнью и творчеством известного татарского просветителя.

Помимо этого, Раис РТ заглянул в лицей-интернат №2 с углубленным изучением естественно-математических предметов, где учатся 325 учащихся из 24 районов и городов Татарстана и 15 регионов России. Их обучением занимаются 45 педагогов, из которых четверть - выпускники лицея. Сегодня учебное заведение выпускает рекордное число медалистов и призеров Всероссийских олимпиад, занимая по этому показателю 1 место в республике и 12 - в России.

В лицее большой конкурс на поступление - 12 человек на место. Интернат лицея рассчитан на 167 воспитанников и поэтому не вмещает всех желающих. Руководство лицея попросило Минниханова улучшить условия проживания и увеличить количество мест. Раис РТ поручил внести предложения по данному вопросу.

фото: пресс-служба Раиса РТ