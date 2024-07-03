Минниханов посетил новый элеваторный комплекс «Свияжск-Зернопродукт»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов посетил новый элеваторный комплекс ООО «Свияжск-Зернопродукт», который находится на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.

Как сообщается на официальном сайте РТ, «Свияжск-Зернопродукт» обеспечит хранение, очистку, сушку, перевалку и погрузку сельхозпродукции с возможностью отгрузки на автомобильный, водный и железнодорожный транспорт. Мощность хранения достигает 112 тыс. тонн зерна в 16 силосных корпусах. Общая сумма инвестиций - 2,8 млрд рублей. Инвестором выступает резидент СММЛЦ - компания «Август-Агро». На сегодняшний день элеватор работает в режиме пуско-наладки.

Руководитель республики посмотрел лабораторию – там специалисты будут определять качественные показатели поступающего зерна и контролировать соблюдение ветеринарно-санитарных норм.

После лаборатории Минниханову показали комплекс автоприемки и хранения продукции, а также линию отпуска продукции. Здесь состоялась первая тестовая отгрузка зерна в железнодорожные вагоны.

После экскурсии Раис Татарстана высоко оценил перспективы данного проекта.

«Очень хорошая площадка, удобная инфраструктура и уникальные логистические возможности. Железнодорожный транспорт, водный путь, рядом две федеральные трассы М-7 и М-12. Уверен, что работы у вас будет достаточно», - сказал он.

Отметим, что через элеватор будет проходить свыше 450 тыс. тонн урожая в год. Комплекс может быстро погрузить на суда до 700 тонн зерна в час, а на ж/д и автотранспорт – до 350 тонн в час.

Еще Минниханов посетил завод «Выбор-Поволжье», который делает тротуарную плитку. За сутки там производят 3,5 тыс. кв. м тротуарной плитки, 9 тыс. штук бетонных бортовых дорожных камней и 25 тыс. штук бетонных бортовых тротуарных камней.