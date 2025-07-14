Минниханов посетил Набережночелнинский КБК и выслушал обращения работников
Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Набережные Челны побывал на Набережночелнинском картонно-бумажном комбинате имени С. П. Титова. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Комбинат входит в десятку крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России и в число 50 основных налогоплательщиков Республики Татарстан, а также является вторым бюджетообразующим предприятием Автограда.
Предприятие состоит из трех фабрик. Первая, картонная фабрика, производит картон для плоских слоев гофрированного картона. Вторая, фабрика по производству гофротары, производит картон гофрированный, тару из него и картонную потребительскую упаковку. Третья, бумажная, производит туалетную бумагу и изделия из нее санитарно-гигиенического назначения.
Во время посещения Рустам Минниханов пообщался с сотрудниками предприятия. Одна из работниц попросила провести капитальный ремонт Дворца культуры «КАМАЗ». Раис РТ отметил, что он уже получил аналогичное обращение от руководства города и дал поручение, сейчас проектная документация по капремонту разработана и проходит проверку.
Кроме того, поступило обращение по строительству нового здания стационара городской больницы №5. За год здесь проходят лечение около 25 тыс. пациентов, 18% из них – иногородние граждане. Количество обращений в приемно-диагностическое отделение каждый год увеличивается и составляет около 70 тыс. ежегодно. Поэтому капитального ремонта недостаточно – требуется строительство нового здания для расширения площадей. Минниханов пообещал, что проект обязательно будет реализован.
Кроме того, жительница Челнов поблагодарила Раиса РТ за программу «Наш двор», которая реализуется в Татарстане начиная с 2020 года.