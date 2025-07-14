Минниханов посетил Набережночелнинский КБК и выслушал обращения работников

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Набережные Челны побывал на Набережночелнинском картонно-бумажном комбинате имени С. П. Титова. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Комбинат входит в десятку крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России и в число 50 основных налогоплательщиков Республики Татарстан, а также является вторым бюджетообразующим предприятием Автограда.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Предприятие состоит из трех фабрик. Первая, картонная фабрика, производит картон для плоских слоев гофрированного картона. Вторая, фабрика по производству гофротары, производит картон гофрированный, тару из него и картонную потребительскую упаковку. Третья, бумажная, производит туалетную бумагу и изделия из нее санитарно-гигиенического назначения.

Во время посещения Рустам Минниханов пообщался с сотрудниками предприятия. Одна из работниц попросила провести капитальный ремонт Дворца культуры «КАМАЗ». Раис РТ отметил, что он уже получил аналогичное обращение от руководства города и дал поручение, сейчас проектная документация по капремонту разработана и проходит проверку.

Кроме того, поступило обращение по строительству нового здания стационара городской больницы №5. За год здесь проходят лечение около 25 тыс. пациентов, 18% из них – иногородние граждане. Количество обращений в приемно-диагностическое отделение каждый год увеличивается и составляет около 70 тыс. ежегодно. Поэтому капитального ремонта недостаточно – требуется строительство нового здания для расширения площадей. Минниханов пообещал, что проект обязательно будет реализован.

Кроме того, жительница Челнов поблагодарила Раиса РТ за программу «Наш двор», которая реализуется в Татарстане начиная с 2020 года.