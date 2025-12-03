Минниханов посетил мусульманский пансионат для мальчиков в Балтасинском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Балтасинский район посетил мусульманский пансионат для мальчиков, расположенный в селе Бурбаш. Его сопровождали глава района Рамиль Нутфуллин и советник муфтия РТ по социальным вопросам Илдар Баязитов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Пансионат действует с 2018 года по инициативе главного казыя ДУМ РТ Джалиля Фазлыева и входит в структуру Общенационального благотворительного фонда «Ярдам-Помощь». Учреждение ориентировано на духовное воспитание школьников 5-11 классов и подготовку будущих кадров для религиозных организаций. Особое внимание уделяется детям из малообеспеченных семей и сиротам.

Днем воспитанники посещают местную школу, а вечером и по выходным занимаются дополнительными дисциплинами духовно-нравственного направления. Сейчас в пансионате проживают 22 мальчика из нескольких районов Татарстана, Казани, Набережных Челнов, а также из села Шыгырдан Чувашской Республики. Ребята обеспечены всем необходимым: одежда, канцелярские товары и пр. Проживание и питание предоставляются бесплатно.

После выпуска ребята могут продолжить образование в медресе Татарстана, Российском исламском институте или Болгарской исламской академии. Руководством республики оказывается содействие в деятельности Бурбашского пансионата. Так, в 2020 году учреждению был выделен микроавтобус «Форд Транзит».

По аналогичной модели реализуется проект создания пансионата для девочек в селе Тюнтер на базе здания бывшего медресе XIX века. Уже возведено двухэтажное здание, обустроена кровля, устанавливаются окна. Работы финансируются меценатами.