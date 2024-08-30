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Минниханов посетил молодежный центр «Вертолет» в Казани, открытый после ремонта
Раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков посетили молодежный центр «Вертолет». Здание было открыто после капитального ремонта, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Сейчас посетителям доступны большой и малый концертные залы, многофункциональные холлы, студии видеозаписи и звукозаписи, спортивные секции, арт-студия, занятия хореографией в специальном зале, кибер-зал и другие локации.
Здесь организуют работу рок-клубов и джаз-клубов, вокальной студии, начнут работу танцевальные группы разных направлений, молодежный театр. Для интересующихся IT будут представлены коворкинг, обучение графическому дизайну, программированию, 3D-моделированию. Также в центре разместятся патриотические объединения, в том числе поисковые группы и волонтерские движения.
Кроме того, после обновления центр нацелен на взаимодействие с молодыми семьями Кировского района города. Планируется открыть «Клуб молодых мам».
Напомним, что указом Президента Владимира Путина в России объявлен Год семьи.
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