Минниханов посетил могилу татарского богослова Мусы Бигиева в Каире

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Каирском некрополе Эль-Карафа посетил могилу татарского философа-богослова Мусы Бигиева, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Род Бигиевых происходил из пензенских татар. Муса Бигиев окончил ряд медресе в Бахчисарае, Казани, Бухаре, учился в университете «Аль-Азхар» в Каире, затем – в Мекке, Медине и городах Британской Индии.

Согласно сообщению, в 1905 году, вернувшись в Россию, он женился на дочери чистопольского купца и ишана Закира Камалова – Биби-Асьме. Принимал активное участие в общественно-политическом движении мусульман России. Написал много трудов, получивших широкое обсуждение в мире.

Ученый скончался в Каире 28 октября 1949 года. Из уважения к его заслугам Бигиев был похоронен в фамильной королевской усыпальнице Хедивие.

В 2025 году татарская общественность и ДУМ РФ провели ряд мероприятий, посвященных 150-летию видного татарского религиозного мыслителя. В Музее исламской культуры (мечеть Кул-Шариф) открылась уникальная выставка в честь 150-летия рождения Бигиева, представляющая личные вещи ученого из семейной коллекции Тагиржановых.

