Минниханов посетил Лениногорский детский дом

Лениногорский детский дом посетил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов. Здесь он осмотрел новую теплицу биолаборатории и детскую чайную фабрику, а также пообщался с воспитанниками детдома.

Фото: © Александр Хевронин / «Татар-информ»

С 2023 года Лениногорский детский дом стал участником проекта компании «Татнефть» «Школьные биолаборатории». В созданной лаборатории дети выращивают растения методом микроклонирования, а также проводят биологические опыты. В этом году здесь появилась еще и новая теплица, в которой ребята смогут выращивать растения в течение всего года.

Помимо этого, в детском доме есть своя «Детская чайная фабрика». Примечательно, что два года назад она получила декларацию о соответствии выпускаемой продукции ГОСТу. По словам директора детского дома Раушаны Муртазиной, фабрика выросла из увлечения ребят собирать летом травы и изготавливать из них полезные чаи. Все процессы проходят на профессиональном оборудовании, которое было закуплено на грантовые средства.

Ребята из детского дома подробно рассказали Минниханову обо всех эпизодах производственного процесса – от сбора трав до упаковки готового продукта. И, конечно, не обошлось без дегустации.

Фото: © Александр Хевронин / «Татар-информ»

Лениногорский детский дом был открыт в 1995 году на базе одного из корпусов школы-интерната №1. Сегодня в нем проживают в комфортабельных и современных условиях 37 воспитанников в возрасте от 6 до 17 лет, они распределены между пятью возрастными группами. Из них пять детей – круглые сироты, в том числе четыре ребенка-инвалида и один с ограниченными возможностями здоровья. Все эти дети обучаются в восьми школах города.