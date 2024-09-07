Минниханов посетил крупные транспортные объекты в Казани и проехал на электричке

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил ряд объектов транспортной инфраструктуры и капиталоемкие объекты дорожного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Осмотр начался со здания железнодорожного вокзала «Казань-1». Вместе с представителями Горьковской железной дороги Минниханов посетил VIP-терминал, а также терминал для маломобильных пассажиров, где был проведен ремонт. Следом участники проверки доехали на электричке до станции «Вахитово». Руководитель республики и сопровождавшие его лица оценили скорость и удобство передвижения.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Следующим пунктом стал Международный аэропорт Казань. До него Рустам Минниханов доехал по железной дороге. По дороге он осмотрел отремонтированные перроны «Берёзовая Роща», «Комбинат», «Юбилейная», «Столбище». Работы велись в рамках подготовки к проведению в столице Татарстана мероприятий саммита БРИКС.

По прибытии внимание Раиса РТ привлекли дорога к перрону и сам перрон аэропорта.

Затем участники осмотра побывали на Вознесенском тракте, на участке от проспекта Победы до автотрассы М7 «Волга», оценили дорогу в рамках проекта «Большой Зеленодольск» и Горьковское шоссе.

Вместе с Раисом Татарстана в объезде объектов транспортной инфраструктуры приняли участие руководитель аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.