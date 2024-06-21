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Минниханов посетил конные скачки в честь Сабантуя на казанском ипподроме
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил праздничные соревнования в честь Сабантуя на казанском ипподроме. Вместе с ним на скачках также побывали Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды и Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.
«Среди наездников разыграли более 14 призов. Впервые на скачках вручили приз „Спортивные игры стран БРИКС“», — передает пресс-служба Раиса РТ.
Свыше 30 предпринимателей в холле МКСК «Казань» представили эксклюзивные украшения, декоративные элементы, оригинальные игрушки и другие изделия ручной работы. Ремесленники организовали мастер-классы по гончарному делу, обработке кожи и дерева, ткачеству и росписи керамики.
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