Минниханов посетил конные скачки в честь Сабантуя на казанском ипподроме

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил праздничные соревнования в честь Сабантуя на казанском ипподроме. Вместе с ним на скачках также побывали Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды и Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

«Среди наездников разыграли более 14 призов. Впервые на скачках вручили приз „Спортивные игры стран БРИКС“», — передает пресс-служба Раиса РТ.

Свыше 30 предпринимателей в холле МКСК «Казань» представили эксклюзивные украшения, декоративные элементы, оригинальные игрушки и другие изделия ручной работы. Ремесленники организовали мастер-классы по гончарному делу, обработке кожи и дерева, ткачеству и росписи керамики.