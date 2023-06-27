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Минниханов посетил Казанский педагогический колледж
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский педагогический колледж. Его сопровождали министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и мэр Казани Ильсур Метшин, передает пресс-служба руководителя республики.
Гость осмотрел аудитории и ознакомился с учебным процессом, а также пообщался со студентами колледжа.
Образовательное учреждение было основано в 1876 году и изначально именовалось Казанской татарской учительской школой. Сейчас в колледже реализуются 4 основные программы: преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физкультура, информационные системы и программирование. Кроме того, имеется 9 программ дополнительного профессионального образования для воспитателей дошкольных организаций и учителей начальных классов.
На сегодня в учебном заведении обучаются около 2 тыс. студентов, в этом году выпускаются 402 специалиста. Более 80% выпускников трудоустраиваются по специальности.
В 2014 году на базе колледжа открыт Ресурсный центр по подготовке педагогических кадров РТ. Последние 5 лет колледж входит в ТОП-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования России по стандартам движения «Молодые профессионалы».
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