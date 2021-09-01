Минниханов посетил казанский детсад для детей с расстройствами аутистического спектра

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра «Мы вместе», которое входит в структуру КФУ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Во время визита Рустам Минниханов побеседовал с родителями и отметил, что центр будет востребованным, поскольку он помогает «особенным» детям адаптироваться в современном мире и социализироваться.

Детский сад реализует модель комплексного сопровождения детей с РАС и их родителей (законных представителей). Уникальность проекта заключается в возможности консолидации усилий профильных исследователей КФУ и специалистов детсада в целях разработки эффективных технологий успешной социализации ребенка с РАС, а также консультирования семей.