Минниханов посетил инженерный центр и лабораторный комплекс Казанского авиазавода

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня побывал на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев». Руководитель РТ оценил инженерный центр, заготовительно-штамповочное производство, помещение стендово-лабораторного комплекса, сообщает пресс-служба Президента республики.

Минниханов ознакомился с ходом строительства объектов по государственной программе по развитию ОПК. Он также пообщался с работниками завода и оценил местную столовую. «Хорошие условия, хорошая работа», — отметил он.

Экскурсию по заводу руководителю РТ и сопровождавшим его лицам провели управляющий директор ПАО «Туполев» Вадим Королев, директор Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» Николай Савицких.

В настоящее время завод проходит техническое перевооружение и реконструкцию. Здесь производятся пассажирские самолеты Ту-214, а также самолеты Ту-214 в специальном исполнении.