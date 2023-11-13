Минниханов посетил Госархив в Столбище

Здание Госархива РТ, расположенного в селе Лаишевского района Столбище, посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, основные хранилища Госархива Татарстана переехали в новое здание в 2022 году. На новом месте создали все условия для хранения бумажных и аудиовизуальных документов. Минниханов посмотрел читальный зал, отдел по исполнению запросов генеалогического характера, центр реставрации рукописей, хранилища архивных документов.

Председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова рассказала Минниханову про проекты, которые реализует архивное ведомство. Среди них: проведение экспертно-проверочной комиссии в электронном виде, работа с запросами от населения и многое другое. Интересно, что вместе с «Татармультфильмом» в ведомстве разработали детский образовательный проект «Истэлек».

На данный момент в архиве РТ хранится почти 6 млн документов. По величине хранимых дел татарстанский архив занимает второе место в ПФО. Добавим, что для сохранности особо ценных документов за полгода 2023-го оцифровали 5,34 тыс. дел (это более 866 тыс. листов).