Минниханов посетил фотовыставку «Семейный код» в Казани

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил фотовыставку «Семейный код». Проект, посвященный традиционным семейным ценностям, стал победителем конкурса грантов Минмолодежи РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Цель этого проекта заключается в сохранении семейных связей и традиций, а также в повышении значимости роли семьи среди детей и молодежи в современном обществе», — рассказала подробнее первый заместитель министра по делам молодёжи РТ Софья Мустафина.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Экспозиция состоит из 16 фотографий различных семей. Узнать о каждой из них можно благодаря QR-кодам, которые размещены в верхнем углу каждого снимка. Выставку подготовил молодой фотограф Олег Самойлов. По его задумке, каждая из работ отражает любовь, заботу, поддержку, уважение и взаимопонимание — ценности, которые объединяют всех нас.

Участниками фотосессии стали победители конкурса семейных историй, который организовало Министерство по делам молодежи Татарстана.

Мероприятие проходит в Год семьи, объявленный в России Президентом Владимиром Путиным, в рамках национального проекта «Образование».