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Официальная хроника
30 августа 2022  20:28

Минниханов посетил фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST

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Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил площадку фестиваля новой татарской культуры TAT CULT FEST. В этом году мероприятие прошло на территории возле Национальной библиотеки РТ, передает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов осмотрел фуд-корты татарской национальной кухни, стенды компаний. Так, компания «Сибур» рассказала о проекте для детей, который объясняет, зачем нужно собирать пластик и какую продукцию можно сделать из вторсырья. 

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В здании Нацбиблиотеки Президент Татарстана ознакомился с медиаинсталляцией и пообщался с участниками-исполнителями фестиваля. Кроме того, руководитель республики осмотрел перформанс и инсталляцию «Нейро-Шамаиль», побывал на ярмарке национальных издательств. Его сопровождали министр культуры РТ Ирада Аюпова, министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, продюсер фестиваля Адель Садрутдинов, а также директор Нацбиблиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент Татарстана заглянул и в концертный зал — здесь шел показ фильмов архива «Прометей» и татарстанских режиссеров, татарских записей XX века из фонда библиотеки.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#Рустам Минниханов
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