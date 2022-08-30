Минниханов посетил фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил площадку фестиваля новой татарской культуры TAT CULT FEST. В этом году мероприятие прошло на территории возле Национальной библиотеки РТ, передает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов осмотрел фуд-корты татарской национальной кухни, стенды компаний. Так, компания «Сибур» рассказала о проекте для детей, который объясняет, зачем нужно собирать пластик и какую продукцию можно сделать из вторсырья.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В здании Нацбиблиотеки Президент Татарстана ознакомился с медиаинсталляцией и пообщался с участниками-исполнителями фестиваля. Кроме того, руководитель республики осмотрел перформанс и инсталляцию «Нейро-Шамаиль», побывал на ярмарке национальных издательств. Его сопровождали министр культуры РТ Ирада Аюпова, министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, продюсер фестиваля Адель Садрутдинов, а также директор Нацбиблиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент Татарстана заглянул и в концертный зал — здесь шел показ фильмов архива «Прометей» и татарстанских режиссеров, татарских записей XX века из фонда библиотеки.