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Минниханов посетил фабрику замороженных полуфабрикатов на промплощадке «Зеленодольск»
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил компанию «Саэльра», которая является резидентом ТОСЭР. Производственный холдинг располагается на промплощадке «Зеленодольск» на площади более 5 тыс. квадратных метров. Здесь изготавливают замороженные мясные и мучные полуфабрикаты.
«Компания „Саэльра“, известная под брендом „Бэхэтле“, в августе этого года запустила первую очередь производства замороженных полуфабрикатов. Мощность производства — до 30 тонн в сутки, 80% товаров закупается в Татарстане», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.
Продукция реализуется через крупных федеральных ретейлеров, входит в сегмент детского и социального питания.
Объем инвестиций первой очереди составил 623 млн рублей, создано более 140 рабочих мест. В 2024 году запланировано строительство второй очереди, а в 2025-м — выход на проектную мощность первой очереди.
«Сегодня резидентами ТОСЭР является 25 компаний, создано более 11 тысяч рабочих мест», — рассказал глава муниципалитета Михаил Афанасьев.
Видео: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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