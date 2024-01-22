Минниханов посетил два новых научно-образовательных центра на базе КГАСУ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с работой двух новых научно-образовательных центров на базе КГАСУ — «Потоки» и «Девелопмент». Руководителя республики сопровождали ректор КГАСУ Рашит Низамов, глава Минстроя Марат Айзатуллин, глава Минобрнауки Ильсур Хадиуллин, мэр Казани Ильсур Метшин и представители строительных компаний.

В лабораториях центра «Потоки» исследуются свойства потоков тепла, воздуха, воды и газов, формируются передовые компетенции будущих специалистов по теплогазоснабжению и вентиляции, водоснабжению и водоотведению, разрабатываются энергоэффективные проекты инженерных систем сооружений и зданий.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов осмотрел некоторые лаборатории. Так, в лаборатории «Химия воды» работают над определением качества исходных и очищенных природных и сточных вод, в пространстве «Насосная станция» изучают работу насосов в различных вариантах подключения. В зоне «Водоподготовка» студентов знакомят с особенностями водопроводных очистных сооружений, очищающих природную воду из поверхностного источника до питьевого качества.

Раис РТ также посетил центр «Девелопмент», где решается комплекс экономических и управленческих задач на всех стадиях инвестиционно-строительного проекта. В лаборатории «Экспертиза» создана цифровая платформа, с помощью которой можно произвести анализ проектов, выявить показатели затрат и степень готовности конструктивных элементов. Элементы «умного» дома продемонстрированы в отделе «Управление». Отдельный образовательный блок посвящен вопросам цифровизации.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ректор Рашит Низамов рассказал, что работа научно-образовательных центров ведётся в тесном взаимодействии с компаниями — они предоставляют необходимое оборудование, программные продукты, участвуют в образовательном процессе. Рустам Минниханов положительно оценил этот опыт, отметив, что на базе центров созданы условия не только для студентов, но и для повышения квалификации представителей стройотрасли.

«Компании сами заинтересованы в работе с вузом. Они готовят для себя специалистов, которые будут обладать передовыми навыками. Университет для этого — самое лучшее место», — цитирует Раиса РТ его пресс-служба.