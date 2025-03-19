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Общество 19 марта 2025 19:51

Минниханов посетил центр разработки авиационных интерьеров

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Минниханов посетил центр разработки авиационных интерьеров

Раис РТ Рустам Минниханов посетил инженерный центр ООО «Авиационные Интерьеры». О перспективах развития предприятия руководителю республики рассказал гендиректор центра Роман Рамазанов.

Как сообщила пресс-служба Раиса РТ, Минниханову показали новые проекты и изделия собственного производства. Также он встретился со специалистами, которые разрабатывают авиаинтерьеры для отечественных самолетов ряда моделей.

Упомянутое предприятие создали в октябре 2003 года, оно входит в состав Группы компаний «Итэлма» (ЗАО «Электромеханический завод «Пегас»).

Ранее Минниханов оценил детсад «Умка» в Лаишевском районе РТ. По его словам, дошкольное учреждение получилось современным.

фото: пресс-служба Раиса РТ

#Рустам Минниханов #авиация #центр
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