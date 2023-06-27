Минниханов посетил Центр повышения профмастерства педагогов КФУ

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников КФУ. Его сопровождали министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, мэр Казани Ильсур Метшин, ректор Ленар Сафин, передает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов пообщался с преподавателями, а также осмотрел кабинет читательской и финансовой грамотности, лекционный зал, кабинет дошкольного образования, компьютерную аудиторию и кабинет естественно-научной грамотности.

Центр был создан в 2020 году в рамках национального проекта «Образование». Он располагается в здании 1962 года постройки, с 2020 по 2023 год здесь провели капремонт. Сегодня занятия проводятся в 14 аудиториях, оснащенных необходимым оборудованием. Также имеется 28 жилых комнат.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Основные задачи центра – готовить педагогов к обеспечению глобальной конкурентоспособности системы общего образования РТ на основе использования эффективных технологий профессионального развития педагогических работников, диагностики их профессиональных затруднений. Ежегодно около 8 тыс. сотрудников повышают здесь свою квалификацию.