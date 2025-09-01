Минниханов посетил благоустроенный в рамках республиканской программы двор в Нижнекамске

В рамках рабочей поездки в Нижнекамск Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил двор по адресу проспект Шинников, 47, обновленный в рамках республиканской программы «Наш двор». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Дворовая территория стала победителем топ-200 в онлайн-голосовании жителей по выбору приоритетных объектов для благоустройства, проведенного в 2024 году.

Рустам Минниханов напомнил, что программа реализуется с 2020 года.

«За это время было благоустроено порядка 6 тыс. дворовых территорий. Максимум через 2 года мы завершим эту работу по всей республике. В Нижнекамске приведены в порядок 400 дворов. Это огромный труд», – отметил он.

Проект благоустройства двора был подготовлен с учетом предложений жильцов. Здесь провели асфальтирование проездов, расширили проезжую часть, обновили существующие и оборудовали новые парковочные места, а также тротуары. Установлены современные опоры освещения, скамейки, урны, детская и спортивная площадки, тренажеры для подростков и пожилых людей. Территория озеленена, обустроена площадка для сбора твердых бытовых отходов.

Параллельно с благоустройством двора был выполнен капитальный ремонт фасада жилого дома и лестничных клеток.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет.