Минниханов посадил деревья в новом парке в ЖК «Салават Купере»

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил новый парк в казанском микрорайоне «Салават Купере». Это первый парк микрорайона, в котором проживают почти 30 тыс. человек.

Новое городское пространство располагается на площади более 6 га. В первую очередь реализации проекта вошла зона «игра и спорт» – детские активности с уникальным водным спрей-лабиринтом, спортивная площадка с полосой препятствий, тренажеры, площадка для игры в стритбол, экстрим-зона в составе памп-трека и скейт-площадки.

В рамках второй очереди в парке оборудовали фонтан, прогулочную набережную, амфитеатр с пандусом, смотровые площадки на разных уровнях, мост с качелями, лужайки для игр и отдыха. Помимо этого, организован культурный центр с эксплуатируемой в качестве смотровой площадки кровлей, многофункциональная площадь, амфитеатр для событийной активации.

Минниханов осмотрел территорию парка, ознакомился с реализуемыми проектами и пообщался с жителями микрорайона. В числе прочего, Президенту РТ рассказали о работе теплиц, где посетителям организуют мастер-классы по выращиванию растений. В зоне коворкинга планируется проводить различные активности, например, обучение кожаной мозаике и ткачеству.

Также руководитель республики осмотрел площадку для выгула собак, создание которой обсуждали местные собаководы и архитекторы. Теперь для выгула домашних питомцев доступно уникальное игровое оборудование и более 700 квадратных метров свободного пространства.

В завершение визита Минниханов принял участие в посадке деревьев, сообщает пресс-служба Президента РТ.