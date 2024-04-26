Минниханов: Порядка 60% импорта в Татарстан идет из Китая

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с членом политбюро, секретарем Политико-юридической комиссии КЦ Коммунистической партии Китая Чэнь Вэнцином. Он посетил Казань в рамках визита в Россию, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов отметил, что в 2024 году Россия и КНР отмечают 75-летие с момента установления дипломатических отношений. За эти годы отношения между двумя странами достигли беспрецедентного уровня.

«Татарстан на своем уровне старается вносить вклад в развитие российско-китайского взаимодействия. Мы совершаем регулярные визиты в Китай», — сказал он.

Об этом в том числе говорит рост товарооборота. Так, за прошлый год показатель вырос в два раза и составил более 3 млрд долларов. Порядка 60% всего импорта в Татарстан идет из Китая. Согласно плану развития ключевых направлений экономического сотрудничества, к 2030 году запланирован кратный рост объема торговли товарами и услугами, а также углубление связей по ряду направлений.

Немалую роль в развитии отношений между Россией и Китаем на межрегиональном уровне играет внимание, уделяемое этому вопросу со стороны лидеров государств. Это открывает перед ними новые возможности.

Так, в настоящее время действуют семь соглашений, подписанных между Татарстаном и провинциями Китая (Шаньдун, Сычуань, Хунань, Аньхой, Чжэцзян, Хэйлунцзян, Чунцин), а также ряд дополнительных договоренностей между муниципалитетами. На территории республики реализуется множество совместных проектов, ярким примером которых является производство корпорации «Хайер». С рядом китайских провинций РТ также работает в рамках Совета сотрудничества в формате «Волга – Янцзы».

Один из актуальных вопросов для расширения сотрудничества между Татарстаном и Китаем — логистика. Так, в КНР ведется работа над грандиозным проектом Шелкового пути — «Один пояс, один путь», продолжается создание международных транспортно-логистических коридоров. В то же время в конце 2024 года в России сдана скоростная автомобильная дорога М12 «Москва — Казань» в составе транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Татарстан находится в самом центре европейской части России, на пересечении важнейших торговых сухопутных, воздушных и водных артерий, соединяющих Европу и Азию.