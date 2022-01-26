Минниханов поручил запустить IT-квартал «Сан» в Казани ко Дню республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил к 30 августа 2022 года запустить в Казани новый IT-квартал «Сан», который строят на месте бывшей обувной фабрики «Спартак». Об этом руководитель республики заявил на итоговой коллегии Минцифры РТ.

«Глобальный проект, я считаю, очень большие инвестиции, на самом лучшем месте в столице. Мы на этой площадке ко Дню республики должны уже не только построить, но и запустить новый IT-парк. Там будет и IT-парк, и “Школа 21”», — сказал Минниханов.

По словам главы Минцифры РТ Айрата Хайруллина, площадь IT-квартала составит 43 тыс. квадратных метров, что почти в 1,5 раза больше здания казанского ИТ-парка.

«Здесь планируется создать более 4 тыс. новых рабочих мест для IT-компаний. Квартал “Сан” в центре Казани станет новой визитной карточкой IT-индустрии республики и укрепит позиции Татарстана как лидера в развитии IT-технологий в стране», — пояснил Хайруллин.

Министр отметил, что строительство IT-квартала — это часть проекта «Цифровой Татарстан», при помощи которого каждый экономически активный гражданин может повысить цифровую грамотность, а бизнес — использование цифровых компетенций.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, с учетом проведенного народного голосования предлагаю назвать новый IT-парк именем выдающегося ученого, создателя отечественного ЭВМ, нашего соотечественника Башира Искандаровича Рамеева», — обратился Хайруллин к Президенту Татарстана.