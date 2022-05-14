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Ру Тат
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Общество
14 мая 2022  11:08

Минниханов поручил взять профилактику лесных пожаров в РТ на особый контроль

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Ситуацию по предупреждению лесных пожаров в Татарстане необходимо взять на особый контроль. С таким поручением к республиканским МЧС, Минлесхозу и муниципалитетам выступил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Мы имеем опыт борьбы с лесными пожарами. Пока в республике идут дожди, но успокаиваться не следует. МЧС, Минлесхоз, муниципалитеты — все должны держать данную ситуацию на особом контроле», — заявил он во время субботнего совещания в Доме Правительства Татарстана.

Он подчеркнул, что сейчас в ряде регионов наблюдается очень сложная обстановка с лесными пожарами. Данная ситуация также обсуждалась на совещании с Президентом России Владимиром Путиным, напомнил руководитель РТ.

#Рустам Минниханов #лесные пожары
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