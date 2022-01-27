Минниханов поручил «вызвать на ковер» глав крупных компаний, допустивших снижение выручки

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать балансовую комиссию для изучения причин снижения прибыли ряда крупных предприятий республики. Об этом он заявил на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Возглавить работу поручено Премьер-министру РТ Алексею Песошину.

В своем выступлении генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин доложил, что в 2021 году снизилась прибыль на ЗАО «Кварт» и предприятиях группы «Нэфис».

«„Татнефтью” прогнозируется рост выручки и прибыли по сравнению с 2020 годом. При этом прибыль не достигла уровня 2019 года из-за увеличения затрат на добычу нефти и ограничений „ОПЕК+”. В результате совокупные отчисления предприятий оказались на 5% ниже 2019 года», — отметил Яруллин.

Президент Татарстана подчеркнул, что не имеет претензий к «Татнефти», а ситуацию с другими предприятиями нужно изучить.

«Общие совокупные налоговые платежи компании выросли, но произошло изменение баланса их поступления в республику. Мы под 30 млрд рублей меньше получили из-за изменения системы налогообложения. Претензий к компании „Татнефть” нет. Я провел заседание совета директоров компании, отметил хорошую работу. А по другим предприятиям, где прибыль упала, я попрошу провести балансовую комиссию во главе с Алексеем Песошиным. Какие причины, почему это произошло? Компании „Кварт”, „Нэфис”… Нужно и собственников их пригласить. Это большие, судьбоносные для республики компании, нужно погружаться в эти вопросы. Готовьте материалы, нужно рассмотреть все эти вопросы», — дал поручение Президент Татарстана.