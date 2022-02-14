Минниханов поручил выяснить, почему почти 12 тыс. нижнекамцев имеют доходы ниже МРОТ
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил выяснить, почему почти 12 тыс. жителей Нижнекамского района республики имеют доходы ниже минимального размера оплаты труда.
В своем выступлении на заседании районного Совета руководитель республики привел статистику, согласно которой среднемесячная зарплата в Татарстане в 2021 году составила 43,3 тыс. рублей, а в Нижнекамском районе — 56,5 тыс. рублей.
«По зарплате вы занимаете третье место в республике. Но не могу не сказать, что по итогам III квартала 60 предприятий района выплачивают зарплату ниже МРОТ. Почти 12 тыс. нижнекамцев имеют доход ниже МРОТ. Нужно внимательно посмотреть причины. Здесь или выплаты в серой зоне, или что-то другое, но на это невозможно не обратить внимания», — поставил задачу Президент РТ.
Минниханов также подчеркнул, что главный критерий оценки власти — это обеспечение высокого качества жизни.
«Это развитая городская среда, хорошая экология, высокие доходы граждан. Одна из целевых задач в стране — снижение бедности. Для этого нужно создавать рабочие места, обеспечивать достойную зарплату», — обратил внимание руководитель республики.