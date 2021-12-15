Минниханов поручил возродить строительство «малосемеек» для привлечения кадров на заводы

Для решения кадровой проблемы на предприятиях Татарстана необходимо обеспечивать жильем молодых специалистов. Для этого необходима программа с участием Госжилфонда РТ. Такое мнение озвучил Президент Татарстана Рустам Минниханов заседании Совета безопасности РТ.

Проблему нехватки кадров на машиностроительных предприятиях озвучил глава Минпромторга РТ Альберт Каримов. Для ее решения министр предложил расширить соцпакет и обеспечивать специалистов жильем. «Роль в части жилья — она ключевая, это серьезный аргумент для иногородних работников, молодых семей», — сказал Каримов.

Президент Татарстана идею поддержал.

«Был опыт „малосемеек“. Нужно, чтобы у специалиста был какой-то свой угол, потом он может взять ипотеку, расшириться. Также должны быть общежития, в них нужно заселять только тех, кто готов работать в реальном секторе», — сказал Минниханов.

Для решения этих задач Президент Татарстана предложил задействовать возможности Государственного жилищного фонда РТ. «Госжилфонд у нас здесь? Нам нужно будет начать с общежитий и „малосемеек“, а потом следующий этап — ипотека. Сейчас нужно этот вакуум чем-то закрыть... Строить нужно не где-нибудь, а около предприятий, выбрать площадки, чтобы удобно было», — обратил внимание руководитель республики.

По словам главы Минпромторга РТ, текущая потребность крупнейших предприятий республики составляет около 11 тыс. человек, особенно сложная ситуация сложилась в Закамье. «Наибольшие потребности в обучении кадров у предприятий в Набережных Челнах, Казани, а также Нижнекамском, Тукаевском районах. Вся закамская зона сегодня испытывает нехватку кадров. С точки зрения отраслей с большим отрывом у нас идет машиностроение и предприятия оборонного комплекса», — пояснил министр.