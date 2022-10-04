Минниханов поручил внести в Госсовет Татарстана несколько законопроектов

В Государственном совете Татарстана представят проект законов республики и прогноз социально-экономического развития региона. Соответствующее распоряжение подписал Президент республики Рустам Минниханов.

В частности, вице-премьеру РТ — министру экономики республики Мидхату Шагиахметову поручено представить прогноз социально-экономического развития республики на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов. Министр финансов республики Радик Гайзатуллин должен представить проект закона о бюджете Татарстана на аналогичный период, а директор Фонда обязательного медицинского страхования в республике Алсу Мифтахова — проект закона о бюджете ФОМС на тот же период.

Точные сроки представления документов в распоряжении не обозначены.