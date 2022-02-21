Минниханов поручил узнать, почему 52 тыс. казанцев имеют доход ниже прожиточного минимума

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Местные власти должны обращать внимание на низкие доходы граждан. Эти вопросы также должны находиться в поле зрения руководства мэрии Казани и городских депутатов. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на сессии Казгордумы.

«Сегодня в Казани средняя зарплата более 55 тыс. рублей, в республике — 43,4 тыс. рублей. В то же время доходы значительного количества граждан остаются низкими. По итогам 3 квартала прошлого года 314 предприятий Казани выплачивали заработную плату ниже МРОТ — 12,7 тыс. рублей. Более 52 тыс. казанцев имеют месячный доход ниже прожиточного минимума. Эти вопросы наши, уважаемые депутаты, это ваши избиратели. Здесь, конечно, может быть, некоторые получают доход по-другому, но это тоже несправедливо. Все должно быть прозрачно. Я бы попросил, Ильсур Раисович, на эти вопросы обращать внимание», — обратился к мэру Казани Рустам Минниханов.

В Казани сегодня прошло заседание Казанской городской думы, посвященное итогам 2021 года и планам на 2022 год.