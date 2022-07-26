Минниханов поручил ускорить взыскание долгов в бюджет, превысивших 10,7 млрд рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил министрам и главам муниципалитетов усилить работу по взысканию долгов по налогам, сумма которых в первом полугодии 2022 года превысила 10,7 млрд рублей. Об этом он заявил на заседании в Доме Правительства РТ.

«Необходимо продолжить работу с резервами. Важный резерв — работа с налоговой задолженностью. По итогам первого полугодия она превысила 10,7 млрд рублей. Существенно выросли долги предприятий, которые курирует Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, Министерство промышленности и торговли, Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Как вы помните, раньше мы держали задолженность на уровне 8,5 млрд рублей, а сейчас “улетели” за десятку. Руководителям министерств следует усилить работу с задолженностью в том числе через работу балансовых комиссий. Это относится также и к муниципальным округам», — поручил Минниханов.

Президент Татарстана сегодня провел республиканское совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана по вопросу «Об итогах исполнения консолидированного бюджета РТ за I полугодие 2022 года и задачах органов финансовой системы на 2022 год».