Минниханов поручил ускорить создание Центра цифровых компетенций «Индустрия 4.0»

В Иннополисе необходимо ускорить создание Центра «Индустрия 4.0», где сотрудники предприятий Татарстана могли бы осваивать навыки построения цифровой экономики. Такое поручение дал Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Минпромторга РТ.

В своем выступлении руководитель республики привел статистику Минпромторга России, согласно которой уровень цифровизации предприятий Татарстана составляет 44 балла из 100. По этому показателю республика занимает лишь 27-е место по стране.

«Отмечу, есть у нас компании „Татнефть”, „КАМАЗ”, „Римера”, которые имеют высокий уровень цифровизации. В рамках программы „Цифровая экономика” они получают ресурсы на эти задачи. Остальные компании или не понимают, или не знают. Я обращаюсь к Министерству промышленности и торговли, Министерству цифрового развития и Иннополису — надо ускорить работу по созданию Центра цифровых компетенций „Индустрия 4.0”», — сказал Минниханов.

Ранее Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о мерах по повышению уровня цифровой зрелости предприятий промышленности Татарстана. Оно предусматривает создание в Иннополисе Центра цифровых компетенций.