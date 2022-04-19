Минниханов поручил ускорить разработку софта для энергокомпаний в Иннополисе

В условиях санкций, введенных странами Запада, вопрос импортозамещения оборудования и технологий в энергетической отрасли стоит наиболее остро. Разработку некоторых видов комплектующих и программного обеспечения можно организовать в Татарстане. Такое мнение высказал Президент РТ Рустам Минниханов.

«В нашей республике есть компетенции в сферах производства электротехнической продукции, хотя часть компонентов импортная. Нужно переходить или на наши дружеские страны, или, лучше всего, постепенно всё это производить на территории нашей страны», — сказал Минниханов на заседании Правительства РТ.

Он напомнил, что производством оборудования для генерации энергии в Татарстане налажено на КМПО, есть возможности для расширения номенклатуры товаров.

«Сейчас важно провести анализ необходимой продукции для импортозамещения собственным производством. Самое главное — здесь важна роль науки. Наука и промышленность должны работать вместе и максимально вовлекать в науку реальный сектор», — подчеркнул Минниханов.

Президент Татарстана также напомнил, что энергетика республики во многом зависит от иностранного программного обеспечения. «Наличие отечественных технологий — это вопрос национальной безопасности. Порядка 12% генерирующих мощностей работают на иностранном оборудовании, используют зарубежные программные продукты. Определенные шаги в нашей энергетике мы уже сделали, где-то отключились, но всё равно платформы иностранные. Серверное оборудование работает на иностранном ПО. Этот вопрос я бы просил решить Минцифры РТ. У нас есть Иннополис — нам нужно активно работать, это необходимо не только для Татарстана. Во-первых, есть хороший рынок, во-вторых, это решение серьезных задач», — сформулировал проблему Минниханов.

Президент Татарстана сегодня провел заседание Правительства РТ, посвященное реализации государственной программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан» в 2021 году и задачам на 2022 год.