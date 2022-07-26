Минниханов поручил усилить работу по реализации национальных проектов в Татарстане

В Татарстане необходимо ускорить работы, приводящиеся в рамках национальных проектов. При этом все параметры, которые заложены в соглашении с федеральным центром должны быть достигнуты. Такую задачу поставил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании в Доме Правительства РТ.

«Расходы консолидированного бюджета республики составили около 43%. Обращаю внимание на необходимость равномерного проведения расходов в течение года, особенно по федеральным средствам. Расходы на мероприятия национальных проектов в первом полугодии текущего года у нас только 20% от годового плана, а по федеральным средствам всего 15%. Прошу эти вопросы держать на ежедневном контроле. Также всем министерствам нужно продолжить работу с федеральными органами власти по включению мероприятий республики в госпрограммы и национальные проекты для их софинансирования. Такая возможность есть, нужно работать», - обратил внимание Минниханов.

Президент Татарстана сообщил, что на реализацию национальных проектов в этом году в республике будет направлено 32,5 млрд рублей из которых более 10 млрд рублей – средства республиканского бюджета.

«Все параметры, которые должны заложены в соглашении с федеральным центром должны быть достигнуты», - подчеркнул Минниханов.