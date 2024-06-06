Минниханов поручил усилить поддержку этнокультурного многообразия Татарстана

В целях совершенствования мер по сохранению, изучению и поддержке этнокультурного многообразия в Республике Татарстан Раис РТ Рустам Минниханов поручил правительству региона разработать методички по организации и проведению соответствующих мероприятий.

В опубликованном на портале правовой информации распоряжении поручено:

• ежегодно планировать мероприятия по популяризации традиций, обычаев и национальных костюмов народов, проживающих на территории Татарстана, в том числе при проведении народных праздников;

• обеспечить подготовку и применение методических рекомендаций по организации и проведению мероприятий по популяризации традиций, обычаев и национальных костюмов народов, проживающих на территории Татарстана, в том числе при проведении народных праздников;

• принять иные решения, обеспечивающие реализацию распоряжения.

Кроме того, Кабмин республики обязан привлечь к активному участию в подготовке вышеперечисленных мероприятий руководителей госорганов и органов местного самоуправления РТ, общественные объединения и организации республики.