Минниханов поручил усилить контроль за состоянием сетей теплоснабжения

Обеспечение жизнедеятельности татарстанцев — вопрос номер один. Об этом на совещании в Доме Правительства заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что на прошлой неделе в регионе стояли морозы, сейчас температура стабилизировалась, однако многие жители республики продолжают жаловаться на проблемы с отоплением.

«Большое количество сообщений — жалоб зафиксировано в социальных сетях. Наибольшая часть поступает из крупных муниципальных городских округов — Казани, Набережных Челнов, муниципалитета Нижнекамска. В городе Агрыз люди с конца прошлого года жалуются на перебои с отоплением и горячей водой. Так, 18 января в Азнакаево произошла авария, и в результате без теплоснабжения остались 186 многоквартирных жилых домов с населением более 20 тысяч человек, в также 26 социальных объектов», — подчеркнул Президент РТ.

Он отметил, что несмотря на то, что аварию оперативно устранили, такие вещи недопустимы — на теплосетях должен быть обеспечен порядок, за котельными нужно следить.

«Главам администраций, Министерству строительства, поставщикам тепловой энергии необходимо усилить контроль за состоянием сетей теплоснабжения. Обеспечить их своевременный ремонт и обслуживание, принять все меры по недопустимости аварийных ситуаций в период отопительного сезона», — поручил Рустам Минниханов.