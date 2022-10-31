Минниханов поручил усилить контроль за собираемостью налогов в Татарстане

фото: пресс-служба Президента РТ

В Татарстане необходимо вести постоянный мониторинг ситуации с платежами по налогам и принять ряд мер для повышения их собираемости. Такие поручения по итогам совещания в Доме Правительства РТ дал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Так, он призвал ввести постоянный мониторинг экономической ситуации на предприятиях, анализировать данные и принимать меры, необходимые для их поддержки. Выяснилось, что за девять месяцев 2022 года 563 предприятия республики снизили платежи по налогу на прибыль.

«Налог на прибыль с одной стороны предприятия нарастили, а с другой — снизили. Снизили свои платежи 563 предприятия. Необходимо посмотреть, как можно стабилизировать ситуацию. Эту работу надо проводить постоянно!» — подчеркнул он, поручив Минфину, Минэкономики и налоговой службе РТ заняться координацией данной работы.

В части налога на доходы физлиц Президент Татарстана поручил усилить работу комиссий по легализации «теневой» зарплаты. В особенности, подчеркнул он, это касается Бавлов и Камского Устья, где упали показатели НДФЛ.

Таким же образом необходимо действовать в отношении земельного налога. С января по сентябрь снижение здесь показали Лаишевский, Нурлатский, Бугульминский, Пестречинский, Бавлинский, Алькеевский, Азнакаевский, Заинский, Сармановский, Дрожжановский, Елабужский, Камско-Устьинский, Менделеевский, Балтасинский, Муслюмовский, Тюлячинский и Мензелинский районы.

«Муниципалитетам совместно с налоговыми органами и Министерством финансов нужно обратить внимание на земельный налог», — сказал Рустам Минниханов и призвал глав районов разобраться, почему допущено снижение, и исправить ситуацию.

Помимо этого, руководитель РТ поручил органам власти, организациям и предприятиям проинформировать коллективы о важности уплаты имущественных налогов за 2021 год в установленные сроки.