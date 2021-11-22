Минниханов поручил упростить передачу земельных участков резидентам промпарков

Президент РТ Рустам Минниханов поручил упростить или отменить постановление Кабмина РТ, принятое в этом году, что позволит упростить процедуру получения земли резидентами промышленных парков и ТОСЭРа. Об этом стало известно на встрече руководителя республики с предпринимателями в Набережных Челнах.

К Президенту обратился резидент промпарка «Развитие» — директор ООО «Луч» Руслан Мустафин с вопросом по существующей процедуре предоставления в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

На сегодняшний день промышленный парк полностью заполнен резидентами. В связи с принятием постановления резидентам промпарков наряду с управляющими компаниями при передаче арендованного земельного участка в субаренду необходимо пройти процедуру рассмотрения на Инвестиционном совете в полном объеме.

«Мы хотим расширяться и войти в промпарк „Развитие“ уже в третью очередь. По новому постановлению я, как резидент, не могу получить земельный участок в субаренду без повторного проведения инвестсовета и рассмотрения на нем нашего проекта», — рассказал резидент.

По словам обратившегося, эта процедура занимает не менее 60 дней. «В такой ситуации мы теряем не только деньги, но и время. Текущий порядок создает проблемы для входа новых резидентов», — описал ситуацию Мустафин.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Миннуллина отметила, что данное постановление было принято в связи с недобросовестностью ряда управляющих компаний, которые по своему назначению использовали земли.

Президент Татарстана отметил, что в этом случае необходимо работать на доверии, а не создавать преграды для предпринимателей.

«Что мы каждого резидента будем рассматривать что ли? Нам делать нечего? Мы должны работать на доверии. Если я не доверяю, я еще один надзор должен поставить что ли? Цена взятки только будет расти. Риски всегда есть, и недобросовестные люди всегда были. Не будем всех подозревать. Те, кто нарушил правила, с тем и будем разбираться, Прокурор меня поддержит. Необходимо упростить или отменить данное постановление», — поручил руководитель республики.

«Очень важное решение, долгожданное», — отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей — помощник Президента Республики Татарстан Фарид Абдулганиев.

Модератор встречи напомнил, что наряду с ТОСЭР точками роста экономики Татарстана стали особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис», индустриальные парки и промышленные площадки. Наглядный пример — КИП «Мастер», в котором состоялась встреча Минниханова с предпринимателями. «Это одна из лучших площадок в России, которая добилась впечатляющих результатов. Отмечу, что в Набережных Челнах активно работают сразу несколько крупных индустриальных парков и промплощадок, которые демонстрируют поступательное развитие», — отметил Фарид Абдулганиев.