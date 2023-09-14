Минниханов поручил укреплять статус Татарстана как площадки межконфессионального мира

В Татарстане необходимо продолжить укреплять статус республики как площадки для развития межнационального и межрелигиозного диалога. Об этом во время ежегодного послания Госсовету Татарстана поручил Раис РТ Рустам Минниханов.

Спикер заявил, что и на сегодняшний день в Татарстане традиционно сохраняется высокий уровень межнационального и межконфессионального мира и гражданского согласия.

Руководитель республики напомнил, что в текущем году в атмосфере духовного единения и солидарности у нас прошли мероприятия в рамках работы Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в формате межрелигиозного диалога с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и XIII Всероссийский форум татарских религиозных деятелей.

21 мая состоялось празднование очередной годовщины официального принятия ислама Волжской Булгарией, также прошли традиционные мероприятия, посвящённые Дню явления Казанской иконы Божией Матери.

В ноябре в столице республики пройдет V Форум православной общественности Татарстана, анонсировал Минниханов.