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Минниханов поручил создать закон о материальной поддержке сотрудников МВД
Вопросы обеспечения безопасности выходят на первый план, особенно в свете проведения большого количества крупных мероприятий в Татарстане. Ее обеспечением занимаются сотрудники органов внутренних дел. В связи с этим необходимо законодательно закрепить материальную поддержку работникам МВД. С таким поручением Госсовету РТ выступил Раис республики Рустам Минниханов.
«Основную ответственность за эту работу несет Министерство внутренних дел, где сегодня, в связи с серьезным дефицитом кадров, на действующих сотрудников ложится двойная и даже тройная нагрузка. Поручаю Правительству республики совместно с депутатским корпусом проработать вопрос закрепления на законодательном уровне возможности оказания материальной поддержки сотрудникам органов внутренних дел. Также обращаюсь к предприятиям и организациям республики с просьбой оказать содействие в этом вопросе. Работа МВД – это, прежде всего, безопасность нас и наших близких», - отметил Минниханов.
Он подчеркнул, что на особом контроле правоохранительных органов остаётся обеспечение промышленной и антитеррористической безопасности предприятий и объектов транспортной и социальной инфраструктуры.
«Руководителям предприятий важно не снижать бдительность в этом вопросе, следует принять дополнительные меры безопасности», - добавил Раис РТ.
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