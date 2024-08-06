Минниханов поручил создать отдельную зону для гидроциклов на Голубых озерах

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил ход благоустройства Голубых озер. Две недели назад руководитель республики уже посещал площадку и дал ряд поручений, напомнила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

На этот раз Рустам Минниханов обратил внимание на обеспечение безопасности отдыхающих. Так, он поручил изучить возможность отделить катающихся на гидроциклах и моторных лодках от тех, кто использует катамараны и сабы. Для этих двух групп отдыхающих нужны разграниченные пространства, уверен он.

Помимо лодочной станции Раис РТ посетил павильоны — информационные центры, а также центры проката.

Видео: пресс-служба Раиса РТ