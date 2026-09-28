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Культура 28 сентября 2026 11:24

Минниханов поручил составить план празднования 150-летия со дня рождения Тукая

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Раис Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного послания Госсовету РТ поручил вместе с федеральным центром составить план мероприятий по празднованию 150-летия со дня рождения поэта Габдуллы Тукая.

«В текущем году в республике проведено много различных мероприятий в рамках 140-летия великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Указом Президента страны принято решение о праздновании 150-летия со дня рождения Габдуллы Тукая на федеральном уровне. Необходимо совместно с федеральным центром доработать план мероприятий по подготовке к проведению этой важной даты и приступить к ее практической реализации», – заявил Минниханов.

В мае 2026 года принят указ Президента РФ «О праздновании 150-летия со дня рождения Габдуллы Тукая». В нем Владимир Путин поручил Правительству РФ образовать соответствующий оргкомитет и «обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и празднованию» юбилея. Региональным и муниципальным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий.

Таким образом, 150-летие со дня рождения поэта будет отмечаться в 2036 году на федеральном уровне.

#ПосланиеМинниханова2026 #Габдулла Тукай
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