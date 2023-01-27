Минниханов поручил Следкому РТ усилить профилактику преступлений в отношении детей

Безопасность детей – главная задача всех татарстанских ведомств, отметил сегодня на итоговой коллегии Следственного комитета Татарстана Президент республики Рустам Минниханов.

На коллегии обсуждались итоги работы сотрудников Следкома и планы на предстоящий год. По словам главы ведомства Валерия Липского, число преступлений в отношении детей снизилось на 20% – за весь 2022 год было зарегистрировано 800 случаев.

Выслушав доклад главы ведомства, Минниханов напомнил, что пресечение и раскрываемость данных преступлений должны быть в приоритете у татарстанских следователей.

«Здесь необходимо применить весь комплекс необходимых мер. Когда речь идет о детях, решения должны принимать быстро и эффективно. Необходимо скоординироваться всем ведомствам и правоохранительным органам, мы должны усилить работу», – обратился ко всем присутствующим на коллегии Рустам Минниханов.

