Минниханов поручил решить вопросы с сотовой связью на автодорогах

Новая автодорога М12 «Восток» не имеет полного покрытия сотовой связью, что вызывает нарекания. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.

Кроме того, Раис РТ отметил, что сейчас ведутся работы на трассе М7 «Волга» на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, а также на трассе Алексеевск — Альметьевск, где тоже нужно решить вопрос охвата сотовой связью.

«Эту работу нужно очень внимательно обеспечить», — заключил Минниханов.