Минниханов поручил развивать новые направления для туристов без ущерба экологии

У Татарстана есть всё для развития внутреннего туризма — богатая история, уникальные культурные и исторические объекты, красивейшая природа. Важнейший вопрос — наличие соответствующей инфраструктуры, в том числе современных и доступных средств размещения и туристических троп. На это обратил внимание Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Государственному Совету республики.

«В целом необходимо развивать загородный отдых, природный, экологический туризм, а также новые направления для привлечения туристов, в том числе в рамках туристических кластеров. [Это] „Соколка”, „Свияга”, „Камское Устье”, „Лаишево”, „Белые горы”, „Волжская Булгария” и другие проекты», — заметил Минниханов.

Президент Татарстана пояснил, что для развития туристической инфраструктуры следует активнее привлекать к работе бизнес, поддерживая предпринимателей при запуске туристических объектов, а также участвовать в федеральных проектах.

«Отмечу, что приоритет — сделать природу доступной для людей без ущерба экосистеме», — подчеркнул он.