Минниханов поручил разработать стандарты антитеррористической защищенности школ и вузов

В Татарстане необходимо усилить охрану учебных заведений, а также разработать стандарты антитеррористической защищенности таких объектов. Такое поручение дал Президент Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ.

«Приоритетным вопросом является обеспечение безопасности в образовательных учреждениях. Трагические события в Казани и Перми болью в сердце отозвались у каждого родителя. Нами уже принято решение о выделении дополнительных средств на обеспечение физической охраны зданий школ. Необходимо проработать вопрос с профильными федеральными органами по внедрению стандартов антитеррористической защищенности объектов», — сказал Минниханов.

Президент РТ также отметил, что случаи негативного поведения детей и подростков требуют укрепления работы психологических служб. «В целом необходимо оперативно реагировать на все сигналы, поступающие от учителей или школьников, более активно заниматься профилактикой подростковой преступности. Это совместная работа семьи, учебных заведений и правоохранительных органов», — подчеркнул руководитель республики.