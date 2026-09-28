Минниханов поручил разработать новую программу восстановления сельских мостов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Миндортрансу РТ провести инвентаризацию сельских мостовых сооружений и на ее основе разработать новую программу их восстановления. Об этом руководитель республики заявил в ежегодном послании Государственному Совету РТ.

«В сфере дорожного хозяйства в этом году реализуются мероприятия на 111 млрд рублей. Ведется строительство обхода села Сокуры и объектов Лаишевского узла», – рассказал Минниханов.

Он подчеркнул, что для дальнейшего развития опорной дорожной сети Миндортрансу РТ нужно проработать с федеральным центром вопросы реализации новых крупных долгосрочных дорожных объектов.

Раис также добавил, что особое внимание в республике уделяется улично-дорожной сети. В этом году будет отремонтировано 1,2 тыс. км дорог, в сельской местности в нормативное состояние будет приведено 974 км дорог, уточнил он.