Минниханов поручил разобраться, почему разводятся татарстанцы

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова специалисты-демографы республики проанализируют причины разводов в регионе за последние пять лет. Об этом сообщила сегодня журналистам на брифинге в Казани заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Все, что касается разводов, — у нас есть поручение Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова — тщательно проанализировать причины разводов в республике за последние пять лет. И в зависимости от проблематики выстроить меры в рамках Года семьи и демографических проектов, которые у нас работают», — сказала она.

Фазлеева отметил, что результаты исследования будут представлены в скором времени. По итогам этой работы планируется серия бесед с молодыми людьми в учебных заведениях. Им, в частности, расскажут о государственных мерах поддержки молодых семей.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.