Минниханов поручил районам и предприятиям энергетики обеспечить оперативную подачу тепла

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов и руководителям предприятий энергетики и ЖКХ обеспечить оперативную подачу тепла в дома и различные объекты социально-культурной сферы. Об этом руководитель республики сказал на совещании в Доме Правительства.

«Детсады, больницы, социальные учреждения, а также жилые дома. В этой работе никаких упущений быть не должно», — цитирует Президента РТ его пресс-служба.

С докладом о подготовке к отопительному сезону 2021-2022 выступил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин. Он отметил, что на сегодня готовы 3 261 котельная. Остается завершить подготовку шести котельных в двух муниципальных образованиях.

Пуск тепла в этом сезоне был начат 6 сентября. На сегодняшний день в 22 муниципальных районах приняты постановления о начале отопительного периода.