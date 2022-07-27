Минниханов поручил провести в Татарстане торжества к 150-летию со дня рождения Шаляпина

В феврале 2023 года в Татарстане пройдет ряд торжеств, приуроченных к 150-летию со дня рождения великого оперного певца Федора Шаляпина. Об этом говорится в указе Президента республики Рустама Минниханова.

«Учитывая выдающийся вклад великого русского оперного певца Ф.И. Шаляпина в мировую и отечественную культуру, а также в связи с исполняющимся в 2023 году 150-летием со дня его рождения постановляю провести в феврале 2023 года тожественные мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина», – говорится в документе.

Кроме того, руководитель РТ поручил создать организационный комитет, который займется подготовкой и проведением торжеств. Возглавит его руководитель Администрации Президента РТ Асгат Сафаров. Его заместителем станет вице-премьер Лейла Фазлеева, секретарем комитета — глава Минкульта РТ Ирада Аюпова.

В состав также включены представители культурных объединений, учебных организаций, театров, министерств и ведомств Татарстана, а также ТВ и СМИ, в том числе руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Ряд кандидатур предлагается на согласование.

В течение трех месяцев Правительство Татарстана должно разработать план мероприятий, входящих в программу празднования. Подготовкой и проведением праздничных событий займутся и районы республики — их главам поручено обеспечить все необходимые меры и принять активное участие в реализации плана.

Кроме того, Рустам Минниханов поручил Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям, а также районным СМИ обеспечить широкое освещение празднования 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина.