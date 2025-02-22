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Общество 22 февраля 2025 12:13

Минниханов поручил провести празднование 23 Февраля на самом высоком уровне

Минниханов поручил провести празднование 23 Февраля на самом высоком уровне
Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил главам муниципальных образований провести празднование Дня защитника Отечества на самом высоком уровне и принять личное участие. Такое заявление он сделал на еженедельном субботнем совещании в Доме Правительства РТ.

Минниханов также попросил оказать особое внимание и поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, участникам специальной военной операции и их семьям.

«Завтра всей страной мы будем отмечать День защитника Отечества – праздник, который стал символом мужества, стойкости и патриотизма, объединяя всех, кто готов вступить на защиту Родины. В этот день мы выражаем глубокую благодарность всем, кто служил и служит в Вооруженных Силах, сражается сегодня в зоне СВО, защищая мир и спокойствие нашей страны. Их профессионализм, верность долгу и любовь к Отечеству – пример для всех нас», - сказал Рустам Минниханов.

Он также напомнил, что сегодня в МВЦ «Казань-Экспо» пройдет заседание оргкомитета по подготовке и проведению в Татарстане Года защитника Отечества и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы проведем сразу оба оргкомитета, так как они дополняют друг друга, во многом схожи. Также на «Казань-Экспо» пройдет торжественное мероприятие по случаю Дня защитника Отечества», - сказал Раис республики.

#23 февраля #ветераны #СВО #Рустам Минниханов
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